Eccellenza: la classifica marcatori dopo la 31ª giornata

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

A una giornata dal termine del campionato, Okyer Gullit del Prevalle è salito in vetta solitaria alla classifica marcatori del girone C di Eccellenza portandosi a quota 20 gol e staccando così Enock Barwuah dell’Ospitaletto fermo a 19 centri. Lotta ancora aperta fino all’ultimo anche Lorenzo Faini del Rovato e Carmine Marrazzo poco più staccati con 17 reti. Entrano in classifica a quota sette marcature, infine, Matteo Lini del Darfo Boario, Valentino Lera della Soresinese e Lorenzo Franzese del Codogno.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 30 aprile:

20 reti: Okyere Gullit (Prevalle);

19 reti: Barwuah Enock (Ospitaletto);

17 reti: Faini Lorenzo (Rovato), Marrazzo Carmine (Caravaggio);

15 reti: Valotti Marco (Ciliverghe);

13 reti: Proch Daniele (Offanenghese);

12 reti: Guerini Filippo (Offanenghese);

11 reti: Peli Federico (Cast Brescia), Lanzi Eddy (Soncinese), Campagnari Filippo (Castiglione);

10 reti: Scidone Mariano (Bedizzolese), Mattei Marco (Cast Brescia), Ferrari Nicola (Castiglione), Contratti Francesco (Cast Brescia), Roma Alessandro (Rovato);

9 reti: Bosio Davide (Ciliverghe), Pozzoni Leonardo (Cazzagobornato), Minessi Anthony (Cazzagobornato);

8 reti: Matteo Gritti (Cast Brescia), Francesco Giangaspero (Cast Brescia);

7 reti: Turlini Alessandro (Ciliverghe), Thiam Diop (Rovato), Fabio Bertoli (Bedizzolese), Nadir Minotti (Cazzagobornato), Davide Panina (Carpenedolo), Botturi Stefano (Carpenedolo), Franceschinis Gabriele (Codogno), Riboli Lorenzo (Luisiana), Daniele Fenotti (Darfo Boario), Lini Matteo (Darfo Boario), Lera Valentino (Soresinese), Franzese Lorenzo (Codogno).