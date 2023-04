Eccellenza: la classifica marcatori dopo la 29ª giornata

A due giornate dal termine del campionato, la sfida per il titolo di miglior marcatore del girone C di Eccellenza è ancora apertissima. Con la doppietta realizzata nell’ultimo turno contro il Rezzato Dor, il centravanti Gullit Okyere del Prevalle ha raggiunto in vetta a 19 reti Enock Barwuah dell’Ospitaletto. A tre gol di distanza insegue Carmine Marrazzo del Caravaggio, mentre Lorenzo Faini del Rovato rimane stabile in terza posizione con 15 centri.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 16 aprile:

19 reti: Barwuah Enock (Ospitaletto), Okyere Gullit (Prevalle);

16 reti: Marrazzo Carmine (Caravaggio);

15 reti: Faini Lorenzo (Rovato);

13 reti: 11 reti: Valotti Marco (Ciliverghe);

12 reti: Proch Daniele (Offanenghese);

11 reti: Peli Federico (Cast Brescia), Lanzi Eddy (Soncinese), Guerini Filippo (Offanenghese);

10 reti: Campagnari Filippo (Castiglione), Scidone Mariano (Bedizzolese), Mattei Marco (Cast Brescia), Ferrari Nicola (Castiglione), Contratti Francesco (Cast Brescia);

9 reti: Bosio Davide (Ciliverghe), Roma Alessandro (Rovato);

8 reti: Pozzoni Leonardo (Cazzagobornato), Matteo Gritti (Cast Brescia), Francesco Giangaspero (Cast Brescia)

7 reti: Turlini Alessandro (Ciliverghe), Thiam Diop (Rovato), Fabio Bertoli (Bedizzolese), Nadir Minotti (Cazzagobornato), Davide Panina (Carpenedolo), Botturi Stefano (Carpenedolo), Franceschinis Gabriele (Codogno), Minessi Anthony (Cazzagobornato).