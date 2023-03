Eccellenza: la classifica marcatori dopo la 27ª giornata

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

Come nel turno scorso, Enock Barwuah è stato ancora decisivo nei minuti finali segnando un gol pesantissimo che ha permesso all’Ospitaletto di acciuffare il pareggio contro la Soresinese. L’attaccante degli orange ha consolidato il primato in classifica marcatori salendo a quota 16 reti, ma nelle restanti giornate dovrà guardarsi le spalle da Gullit Okyere e Carmine Marrazzo che hanno raggiunto Lorenzo Faini al secondo posto con 14 centri. Fanno il loro ingresso in classifica con 7 gol, infine, Nadir Minotti del Cazzagobornato e Davide Panina del Carpenedolo.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 26 marzo:

16 reti: Barwuah Enock (Ospitaletto);

14 reti: Faini Lorenzo (Rovato), Okyere Gullit (Prevalle), Marrazzo Carmine (Caravaggio);

12 reti: Proch Daniele (Offanenghese);

11 reti: Valotti Marco (Ciliverghe), Peli Federico (Cast Brescia), Lanzi Eddy (Soncinese), Guerini Filippo (Offanenghese)

10 reti: Campagnari Filippo (Castiglione), Scidone Mariano (Bedizzolese), Mattei Marco (Cast Brescia), Ferrari Nicola (Castiglione);

9 reti: Contratti Francesco (Cast Brescia);

8 reti: Roma Alessandro (Rovato)

7 reti: Turlini Alessandro (Ciliverghe), Thiam Diop (Rovato), Fabio Bertoli (Bedizzolese), Pozzoni Leonardo (Cazzagobornato), Nadir Minotti (Cazzagobornato), Davide Panina (Carpenedolo).