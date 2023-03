Eccellenza: la classifica marcatori dopo la 26ª giornata

Con un gol decisivo a tre minuti dallo scadere, Enock Barwuah ha regalato i tre punti al suo Ospitaletto in casa del Carpenedolo ed è salito in vetta solitaria nella classifica marcatori di Eccellenza a quota 15 reti staccando Lorenzo Faini fermo a 14. In doppia cifra è salito Nicola Ferrari del Castiglione, mentre la new entry con 7 centri è Leonardo Pozzoni del Cazzagobornato in rete nella vittoria sul Ciliverghe.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 19 marzo:

15 reti: Barwuah Enock (Ospitaletto);

14 reti: Faini Lorenzo (Rovato);

13 reti: Okyere Gullit (Prevalle);

12 reti: Marrazzo Carmine (Caravaggio), Proch Daniele (Offanenghese);

11 reti: Valotti Marco (Ciliverghe), Peli Federico (Cast Brescia), Lanzi Eddy (Soncinese);

10 reti: Campagnari Filippo (Castiglione), Guerini Filippo (Offanenghese), Scidone Mariano (Bedizzolese), Mattei Marco (Cast Brescia), Ferrari Nicola (Castiglione);

9 reti: Contratti Francesco (Cast Brescia);

8 reti: Roma Alessandro (Rovato)

7 reti: Turlini Alessandro (Ciliverghe), Thiam Diop (Rovato), Fabio Bertoli (Bedizzolese), Pozzoni Leonardo (Cazzagobornato).

Fonte immagine: pagina facebook FC Castiglione.