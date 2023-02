Eccellenza: la classifica marcatori dopo la 21ª giornata

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

Carmine Marrazzo del Caravaggio e Gullit Okyere del Prevalle non perdono mai il vizio del gol, salgono a quota 11 reti e accorciano Faini (Rovato) e Barwuah (Ospitaletto) fermi a 13 gol. A un passo dalla doppia cifra si porta Marco Volotti che grazie alla sua doppietta ha trascinato il Ciliverghe nella vittoria in rimonta contro il Rezzato. In classifica marcatori, infine, entra Francesco Contratti del Cast Brescia a segno nel big match vinto contro il Caravaggio.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 12 febbraio:

13 reti: Faini Lorenzo (Rovato), Barwuah Enock (Ospitaletto);

11 reti: Marrazzo Carmine (Caravaggio), Okyere Gullit (Prevalle);

10 reti: Campagnari Filippo (Castiglione), Guerini Filippo (Offanenghese);

9 reti: Scidone Mariano (Bedizzolese), Proch Daniele (Offanenghese), Peli Federico (Cast Brescia), Valotti Marco (Ciliverghe);

8 reti: Mattei Marco (Cast Brescia), Lanzi Eddy (Soncinese);

7 reti: Turlini Alessandro (Ciliverghe), Thiam Diop (Rovato), Contratti Francesco (Cast Brescia).

Fonte immagine: pagina facebook ASD Rovato Calcio.