Eccellenza: il programma e le designazioni di domenica 24 settembre

Eccellenza Lombardia Girone C

Domenica 24 settembre si disputerà la terza giornata del campionato di Eccellenza. L’Ospitaletto affronta in trasferta la Bedizzolese, mentre il Ciliverghe ospita il Cazzagobornato. Impegni casalinghi anche per Rovato, Atletico Cortefranca e Pavonese che sfideranno rispettivamente Casazza, Carpenedolo e Scanzorosiciate. Trasferte, invece, per Orceana e Darfo Boario contro Pradalunghese e Vertovese. Derby fuori provincia nel mantovano tra Castellana-Castiglione e nella bergamasca con Falco-Forza E Costanza.

Di seguito il programma della giornata e tutte le designazioni arbitrali:

Atletico Cortefranca - Carpenedolo

(Arbitro: Luca Naselli di Catania; Assistente 1: Alessandro Longoni di Seregno; Assistente 2: Giovanni Nanfa di Seregno)

Bedizzolese - Ospitaletto

(Arbitro: Alberto Natale Amore di Ragusa; Assistente 1: Francesco Andreoni di Milano; Assistente 2: Simone Bonfanti di Milano)

Pavonese - Scanzorosiciate

(Arbitro: Riccardo Mattu di Milano; Assistente 1: Oliver Benjamin Rossi di Cinisello Balsamo; Assistente 2: Lorenzo De Micheli di Gallarate)

Ciliverghe - Cazzagobornato

(Arbitro: Giuseppe Totaro di Mantova; Assistente 1: Axel Mastroianni di Mantova; Assistente 2: Diego Alexander Huete Valdivia di Milano)

Pradalunghese - Orceana

(Arbitro: Andrea Senes di Cagliari; Assistente 1: Gabriele Borella di Saronno; Assistente 2: Emanuele Toniutto di Como)

Rovato - Casazza

(Arbitro: Alessandro Copelli di Mantova; Assistente 1: Giuseppe Samuele Amato di Busto Arsizio; Assistente 2: Mario Marco Rizza di Legnano)

Vertovese - Darfo Boario

(Arbitro: Rossella Daidone di Seregno; Assistente 1: Jean Christophe Molino di Brescia; Assistente 2: Daniele Savoldi di Brescia)

Castellana - Castiglione

(Arbitro: Enrico Pappalardo di Crema; Assistente 1: Leonardo Moscolari di Bergamo; Assistente 2: Luca Zanibelli di Brescia)

Falco - Forza E Costanza

(Arbitro: Andrea Airaghi Colombo di Legnano; Assistente 1: Mouhamadou Mansor Sall di Bergamo; Assistente 2: Paolo Rossi di Bergamo)