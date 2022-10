Eccellenza: i risultati di domenica 9 ottobre

Il Rovato è solo al comando della classifica. I franciacortini vincono in rimonta per due a uno contro il Darfo Boario e salgono in vetta alla classifica con sedici punti. Fatali le sconfitte del Cazzagobornato per 3 a 0 contro il Caravaggio e del Cast Brescia per 3 a 1 contro il Castiglione. Torna subito alla vittoria il Ciliverghe che supera la Bedizzolese per 2 a 0, bene il Vobarno vittorioso 1 a 0 in trasferta contro la Soresinese. Continua il momento difficile del Prevalle, invece, che cade tra le mura amiche contro l’Offanenghese dei bresciani Dalè e Bersi. Nelle altre sfide tutti pareggi per 1 a 1 con il Rezzato Dor che conquista il suo primo punto in campionato.

I risultati e i marcatori della giornata:

Bedizzolese - Ciliverghe 0-2

(53′ Guccione, 95′ Lauricella)

Caravaggio - Cazzagobornato 3-0

(Vigani, Bertelli, Fadigati)

Carpenedolo - Codogno 1-1

(41′ Marini – 70′ Bazzani)

Castiglione - Cast Brescia 3-1

(35′ Conti, 47′ Mambrin, 48′ Campagnari – 16′ Mattei)

Ospitaletto - Luisiana 1-1

(Barwuah – Casarotti)

Prevalle - Offanenghese 1-2

(Dadson – Proch, Quaggiotto)

Rezzato Dor - Soncinese 1-1

(Scidone - Lanzi)

Rovato - Darfo Boario 2-1

(75′ Faini, 89′ Thiam – Lini)

Soresinese - Vobarno 0-1

(16’ Boschiroli)

Fonte immagine: pagina facebook FC Carpenedolo.