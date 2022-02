Due su due: il Carpenedolo vince anche contro il Pro Palazzolo in Eccellenza

Girone C

Il Carpendolo vince contro il Pro Palazzolo e si porta a quota 24 punti in classifica, mettendosi nel gruppo delle squadre che puntano alla zona playoff, ora distante solo due punti. La sfida è andata in scena al Comunale di Palazzolo sull’Oglio ed è stata arbitrata dal signor Foresti, coadiuvato dagli assistenti Rivetti e Petrini.

Si è trattata di una vittoria di misura che però permette al Carpenedolo di centrare il secondo risultato utile consecutivo ed arrivare a 6 punti conquistati in questo inizio di 2022. Le uniche occasioni da rete arrivano nel corso del primo tempo, il Carpenedolo è stato più bravo nel capitalizzarle. L’asse da cui è scaturito il gol vittoria è quello di Porro e Botturi, il pallone viene poi raccolto da Pasini che insacca. Nel secondo tempo è di nuovo Pasini ad andare vicino alla doppietta personale su calcio di punizione, da segnalare inoltre una conclusione di Porro terminata però alta. Nulla o quasi da segnalare per il Pro Palazzolo, in particolar modo nel secondo tempo, dove i ritmi bassi hanno permesso al Carpenedolo di gestire al meglio il punteggio.