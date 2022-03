Doppietta del solito De Angelis: lo Sporting Franciacorta trova la vittoria contro il Caravaggio

Squadra in casa

Squadra in casa Sporting Franciacorta

Al Comunale Maselli di Adro è andata in scena la sfida tra Sporting Franciacorta e Caravaggio, valida per la 27esima giornata di serie D, girone B. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Esposito, coadiuvato dagli assistenti Fuccaro e Mino.

La vittoria è maturata nel corso della prima mezz’ora di gioco per lo Sporting Franciacorta, dove ha brillato De Angelis, autore di una doppietta tra il 18esimo ed il 30esimo minuto del primo tempo regolamentare. Le due reti portano a 18 centri complessivi il bottino dell’attaccante in questa stagione, su 25 presenze complessive.

La vittoria spinge lo Sporting Franciacorta verso zone più alte di classifica, a quota 37 punti, formalmente ancora in corsa per la zona playoff. Il Caravaggio invece non riesce ad uscire dalla zona playout, fermo a quota 25 punti.