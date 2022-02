Domenica di Promozione: domani in campo il girone D alle ore 14.30

Domenica scorsa è ripreso dopo un lunghissimo stop il campionato Promozione e le squadre sono pronte a giocare la 22esima giornata (il calendario è rimasto invariato ma non tutte le sfide precedenti sono state disputate, saranno poi recuperate nei mesi a venire). Scenderanno tutte in campo ad eccezione della Nuova Valsabbia, a cui spetta il canonico turno di riposo.

La Castellana ospita il San Lazzaro, reduce da una buona parte di stagione in cui ha conquistato il terzo posto. La Sportiva Ome sfiderà invece la Bagnolese, a caccia di punti per uscire dalla zona retrocessione. Lo Sporting Club Brescia si prepara alla sfida proibitiva contro l’Ospitaletto, incontrastato primo in classifica. Il Rezzato Calcio Dor ospita il Borgosatollo e lo Sporting Club invece sfiderà la Calcio Pavonese. Il Suzzara Sport Club se la dovrà vedere contro il Vighenzi Calcio, sfida di alta classifica tra la quinta e la quarta in classifica. Voluntas Montichiari e Asola invece chiudono la giornata, una gara tra squadre nella parte bassa della classifica, entrambe rischiano di finire negli ultimi tre posti, quelli che implicano una retrocessione diretta.