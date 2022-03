Dolorosa sconfitta per il Ciliverghe contro il Castiglione per 1 a 0 in Eccellenza

Il Ciliverghe si avvicina pericolosamente al pantano playout di Eccellenza, girone C, dopo la sconfitta maturata nell’ultima giornata contro il Castiglione, che a sua volta ha trovato tre punti fondamentali per credere ancora nella salvezza senza passare dal dentro o fuori dei playout. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Brozzoni, coadiuvato dagli assistenti Ferrais e Perrella.

L’approccio alla gara del Ciliverghe però non è quello giusto, con la squadra poco attenta in ogni fase. Al 16’ è arrivata la prima occasione ma è di marca Castiglione: Quaggiotto calcia una buona punizione e Guagnetti batte a rete di controbalzo, il portiere del Ciliverghe è però bravo a parare. Per la prima occasione della squadra ospite è necessario aspettare il 23’ del primo tempo, alla conclusione con Incoronato ma una deviazione mette la palla in corner.

Nel corso della ripresa non cambia l’approccio al match da parte delle due squadre: la prima occasione per il Ciliverghe arriva dopo soli due minuti di gioco ma viene sprecata, al 13’ arriva quella per il Castiglione ma anche in questo caso nulla da fare. La svolta arriva al 39’ con Cestana del Ciliverghe che mette a terra Perani, l’arbitro non ha dubbi e fischia la massima punizione: Negrello del Castiglione, dal dischetto, non sbaglia e porta in vantaggio i suoi.