Brescia, Dimitri Bisoli miglior giocatore di aprile

Dimitri Bisoli è il miglior giocatore di aprile votato dai tifosi delle Rondinelle. Un vero e proprio plebiscito per il capitano biancazzurro sempre più simbolo del Brescia.

Arrivato sotto l’ombra del Cideno nella stagione 2016/17, quando aveva soli 22 anni, Bisoli è alla sua ottava stagione con la maglia del Brescia che ha vestito per ben 279 volte collezionando 33 gol e 29 assist. Capitan Bisoli ha preso in mano la squadra nei momenti di difficoltà e ora sta provando a guidarla ai playoff dove spera di incontrare in finale il padre Pierpaolo, attuale allenatore del Modena.

Domenica 5 maggio, a pochi istanti dall’inizio di Brescia-Lecco, Bisoli riceverà il premio davanti al pubblico dello stadio "Rigamonti".