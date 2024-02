Dimitri Bisoli in visita ai ragazzi con sindrome di down del ristorante 21 Grammi

Bel gesto di Dimitri Bisoli che nei giorni scorsi ha fatto una visita a sorpresa al ristorante 21 Grammi, il locale gestito in parte da ragazzi con la Sindrome di Down.

Il capitano del Brescia è un “amico” del ristorante bresciano e qualche giorno fa ha deciso di portare con sé altri compagni di squadra per salutare i tanti giovani con disabilità che prestano servizio. Ad accompagnare Bisoli c’erano Luca Lezzerini e una folta compagine bresciana composta da Andrea Cistana, Fabrizio Paghera, Massimiliano Mangraviti, Zylyf Muça e Matteo Ferro.

I calciatori biancazzurri, accolti con grande gioia ed entusiasmo, hanno trascorso un momento conviviale diverso dal solito concedendosi a tanti abbracci e fotografie. Prima di salutare, infine, Bisoli e compagni hanno registrato un breve video per invitare tifosi e cittadini bresciani a passare dal ristorante.

Il locale 21 Grammi, che si trova in Viale Italia 13/B, è stato fondato dai soci del Centro Bresciano Down con l'obiettivo di creare un ambiente accogliente in cui i giovani con sindrome di Down e altre fragilità intellettive possano imparare a diventare autonomi, conoscere un mestiere e sviluppare le proprie competenze professionali.