Manita del Desenzano sul Vobarno

Seconda amichevole estiva per i biancoazzurri che contro il Vobarno giocano una grande partita mostrando anche ottime trame di gioco. Capitan Franzoni è una certezza, Mandelli illumina a centrocampo e Goglino dà spettacolo.

PRIMO TEMPO. Rispetto alla prima uscita stagionale mister Tacchinardi cambia molti degli undici iniziali, ma non lo stile di gioco della squadra. Sin dalle prime battute, infatti, il Desenzano aggredisce alto il Vobarno che fatica a uscire dalla propria metà campo. Passano solo cinque minuti e il Desenzano sblocca la partita: lancio in profondità di Varoli per Campagna che viene atterrato in area da Chimini. L’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Franzoni che calcia forte e batte il portiere.

Al 10’ i padroni di casa sfiorano il raddoppio: gran palla filtrante per Bithiene che riceve in area e calcia da posizione centrale, ma Malaguti compie gli straordinari deviando in angolo. La firma di Bithiene sul tabellino arriva al 23’ quando da sinistra si accentra e mira il secondo palo realizzando un bel gol.

Al 27’ ci prova anche Tanghetti con un pregevole tiro a giro, ma ancora una volta Malaguti devia in angolo. Alla mezz’ora sale in cattedra Goglino che in quattro minuti realizza una doppietta di gran classe. La prima marcatura arriva al 34’ direttamente da calcio di punizione, la seconda al 38’ con un delizioso tocco morbido su assist di Tanghetti.

SECONDO TEMPO. Nella ripresa mister Tacchinardi cambia nove elementi su undici lasciando in campo i soli Franzoni e Bithiene. Stessa soluzione adottata anche da mister Guerra che tiene in campo solo il capitano Paghera. Il Desenzano non affonda il colpo ma rimane in pieno controllo della partita, mentre il Vobarno fatica a costruire azioni offensive. Al 65’ capitan Franzoni lascia il campo al rientrante Goglino. All’esterno argentino basta poco per mettere in mostra le sue qualità e al 79’ sigla la tripletta: incursione sulla fascia destra e pallonetto delizioso che s’insacca in porta.

Dopo il quinto gol il Desenzano abbassa i ritmi e il Vobarno trova il primo tiro in porta al minuto 82 con Taylor che ci prova da fuori area, ma senza impensierire il portiere.

La partita termina senza altre occasioni da segnalare con il risultato di 5 a 0 a favore dei biancoazzurri.

Il prossimo impegno del Desenzano sarà venerdì 13 agosto contro la Salò allo stadio “Lino Turina”.

IL TABELLINO

DESENZANO - VOBARNO 5-0

DESENZANO. PRIMO TEMPO (4-3-3): Malaguti; De Palma, Esposito A., Varoli, Messali; Franzoni, Mandelli, Campagna; Tanghetti, Goglino, Bithiene. SECONDO TEMPO (4-3-3): Frattini, Fenotti, Alborghetti, Tonani, Solimeno, Pinardi, Esposito C., Bassini, Franzoni (65’ Goglino), Bithiene,, Forlani. All.: Tacchinardi.

VOBARNO. PRIMO TEMPO (4-4-2): Tognazzi; Bianchi, Chimini, Giannouni, Llapushi; Rassega, Manzoni, Bischiroli, Venturelli; Seck, Paghera. SECONDO TEMPO (4-4-2): Dieng, Cabassi, Perosini, Mulè, Guerra, Paige, Butturini, Taylor, Iossa, Bursese, Paghera. All.: Guerra.

MARCATORI: 5’ Franzoni (rig.), 23’ Bithiene, 34’ 38’ 79’ Goglino.

Fonte immagine: Calcio Desenzano.