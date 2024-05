Il Desenzano vince la finale playoff di Serie D. Video, gol e highlights

Il Desenzano ha scritto un nuovo pezzo della propria storia vincendo i playoff di Serie D, risultato sportivo più alto mai conseguito dalla sua fondazione. Nella finalissima giocata allo stadio “Tre Stelle”, i gardesani superano di misura la Varesina grazie alla zampata di Alberto Paloschi a tre minuti dallo scadere.

Un sogno quello del Desenzano, iniziato tre settimane fa, con la matematica conquista di un posto nei playoff, seguita dalla vittoria in una semifinale post season a Palazzolo, e conclusasi con il trionfo in finale contro la Varesina in semifinale aveva eliminato il Piacenza.

Gli highlights