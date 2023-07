Desenzano, ufficiali gli innesti di Pirola Spaviero e Forlani

Dopo il colpo di mercato Andrea Brighenti, il Calcio Desenzano prosegue l’opera di rafforzamento della squadra piazzando altri tre rinforzi, uno per reparto. Si tratta del difensore Filippo Pirola proveniente dalla Casatese, del centrocampista Alberto Forlani che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Brusaporto collezionando 70 presenze condite da 18 gol, e dell’attaccante Tommaso Spaviero in forza al Sant’Angelo nella scorsa stagione.

Di seguito le parole dei tre nuovi giocatori biancoblù:

Filippo Pirola: “Da quando sono sceso dalla serie C, il mio obiettivo è sempre stato quello di tornarci il prima possibile. Per vari motivi non sono mai riuscito, ma il mio pensiero è sempre rimasto quello. Il Desenzano mi ha dato impressione di avere un progetto valido per provare a raggiungere obiettivi importanti. E’ stato questo il motivo che mi ha spinto a mettere l’offerta del DS Zanardini sopra quello di altri team”.

Tommaso Spaviero: “Penso che a Desenzano si possa lavorare bene, facendo una bella stagione togliendoci qualche soddisfazione. Mi hanno parlato bene del mister (Tacchinardi ndr) e anche io ho avuto modo di notare che esprime un calcio organizzato e basato sul possesso palla. Non ho avuto dubbi nella mia scelta perché le ambizioni del Desenzano sono importanti proprio come le mie”.

Alberto Forlani: “Sono molto contento di essere arrivato a Desenzano perché è una società ambiziosa come lo sono io. Ci sono buone sensazioni. Ho sempre sentito parlare bene di questa società per la serietà del progetto e per la sua qualità, quindi per me è stato facile orientare la mia scelta”.

In foto il centrocampista Alberto Forlani con il presidente Roberto Marai.