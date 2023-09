Desenzano, ufficiale l’arrivo di Simone Rosso

La dirigenza gardesana ha regalato al tecnico Mario Tacchinardi un nuovo attaccante d’assoluto livello: si tratta di Simone Rosso che nella passata stagione ha vestito la maglia del Rimini in Serie C.

Il giocatore è già al lavoro con i nuovi compagni e insieme a Floriano e Brighenti andrà a comporre un reparto offensivo che promette spettacolo.

Nato Pinerolo (Torino) il 10 novembre 1995, Russo inizia a giocare a calcio nella squadra del suo paese (Villafranca Piemontese) fino a quando il Torino lo tessera per fargli disputare tutti campionati nelle squadre della sua agonistica. Con la formazione granata esordisce in serie A il 24 maggio 2015 a San Siro in un Milan-Torino per poi confermarsi una settimana dopo nella sua seconda presenza nella massima serie in Torino-Cesena. Nella stagione 2015/16 gioca in Serie B con la maglia del Brescia e la stagione successiva si divide tra le Rondinelle e l’Alessandria dove disputa metà stagione con ciascuna squadra. Poi solo Serie C: una stagione alla Reggiana, due alla Pro Vercelli e poi ancora Mantova, Casertana, Teramo e Rimini. A oggi in carriera vanta 128 presenze in Serie C, 25 in Serie B e due in serie A agli albori della sua carriera.

Queste le prime dichiarazioni di Simone Russo da giocatore del Desenzano: “Per me è la prima volta in Serie D, ma sono sceso di categoria con molto entusiasmo perchè troverò una rosa importante e una società ambiziosa e ben organizzata. Insomma non vedo l’ora di vestire la maglia del Desenzano“.