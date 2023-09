Desenzano, ufficiale l’arrivo di Giovanni Graziano

Colpo di mercato del Calcio Desenzano che ha messo a disposizione del tecnico Mario Tacchinardi il centrocampista Giovanni Graziano proveniente dalla Fermana.



Nato a Vercelli il 7 novembre del 1995, Giovanni Graziano inizia a giocare a calcio nella scuola della Pro Vercelli dove compie il suo progresso di crescita fino all’età di dieci anni. Passa poi al Torino dove fa tutta la trafila fino alla Primavera ed ha anche l’onore di giocare nella squadra granata di mister Ventura in Europa League. Poi la sua carriera prende forma in Serie C dove disputa oltre 200 gare di campionato con le maglie di Renate (2015/17), Teramo (2017/18) e Gozzano (2018/19) prima di tornare alla Pro Vercelli nella stagione 2019/20. Negli ultimi tre anni ha disputato il campionato di Serie C con la Fermana giocando 76 partite.Queste le prime parole di Giovanni Graziano da nuovo giocatore del Desenzano: “Sono felicissimo di aver sposato questo progetto, del Desenzano me ne hanno parlato tutti positivamente. Scendere di categoria non frena le mie ambizioni perché sono le stesse della mia nuova squadra”.