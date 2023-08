Desenzano, colpo in difesa: ufficiale Bakayoko

Colpo di mercato del Calcio Desenzano che ha rinforzato il reparto arretrato assicurandosi le prestazioni sportive di Aboubakar Bakayoko. Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, nella scorsa stagione Bakayoko ha vestito la maglia della Vis Pesaro in Serie C.

Di seguito la nota stampa del club gardesano:

“Aboubakar Bakayoko è nato a Brescia il 14 ottobre del 1992. Di nazionalità italiana e di passaporto della Costa D’Avorio, Bakayoko tira i primi calci nella Leonessa per poi concludere il percorso non agonistico nella Pavoniana e nella Voluntas Brescia. In età di calcio agonostico passa al Brescia Calcio dove gioca fino al 2011 giocando l’ultima stagione con le Rondinelle nel campionato Primavera.

In età “senior” gioca nel Travagliato per un campionato di Eccellenza per poi vestire la casacca del Darfo Boario per un campionato di Serie D. Nella stagione 2018/19 passa alla Pergolettese dove vince il campionato di Serie D e vi gioca altre due stagioni in Serie C. Poi per Bakayoko altre due stagioni di LegaPro con le maglie di Pontedera e Vis Pesaro e da oggi è un nuovo giocatore del Calcio Desenzano. Bakayoko ha giocato oltre 150 partite in Serie C”.

Queste, invece, le prime dichiarazioni di giocatore del Desenzano di Aboubakar Bakayoko:

“Sono sceso dai professionisti per una squadra importante. L’offerta del Desenzano mi convinto sin da subito, infatti ho trovato un bel ambiente con professionisti capaci ed organizzati. Lavorerò con un gruppo di lavoro composto da staff e compagni di squadra di ottimo livello, quindi i presupposti per far bene ci sono tutti”.