L'elisoccorso atterra nello stadio e abbatte la porta da calcio

Il volo dell'elisoccorso, intervenuto domenica sera a Desenzano, ha abbattuto una delle porte del campo da calcio Tre Stelle: è successo intorno alle 22 quando l'elicottero in manovra, atterrato poco prima non sul prato ma di fianco alla pista di atletica, con il vortice d'aria scatenato dai rotori in movimento ha sollevato il materasso del salto in alto. Questo ha appunto centrato in pieno la traversa, abbattendo di peso la porta, irrimediabilmente danneggiata.

E domenica che succede?

In vista del derby di Serie D di domenica - quando al Tre Stelle il Calcio Desenzano dovrebbe ospitare il Franciacorta: 28esima giornata, calcio d'inizio alle 14.30 - è ora una corsa contro il tempo. Sono infatti tre le ipotesi su cui si sta ragionando: la posa di una nuova porta (ma che non è così facile da reperire), lo spostamento della partita in un campo neutro della provincia, il rinvio del match. Entro martedì sera probabilmente verrà presa una decisione.