Desenzano impegnata per il sociale a favore dell’Ucraina

Il progetto “Art Therapy pro Ucraina” è nato per volontà dell’Associazione culturale Multicittà di Desenzano e la Parrocchia San Michele Arcangelo di Rivoltella le quali hanno istituito un centro di raccolta di matite colorate, pastelli, pennarelli e tempere ad uso arte terapia per aiutare i bambini dell’Ucraina colpita dalla guerra.

All’iniziativa sociale ha subito aderito il Calcio Desenzano che ha messo a disposizione la struttura del “Centro Maraviglia“ di Via Durighello come terzo centro di raccolta. La Società gardesana presieduta dal Presidente Roberto Marai, infatti, si è sempre dimostrata attenta e sensibile alle iniziative sociali e anche in questa occasione ha deciso di offrire il proprio contributo.

Per maggiori informazioni sulla raccolta del materiale e a chi fosse interessato ad aderire all’iniziativa può consultare la pagina sul sito del Calcio Desenzano dedicata al progetto.