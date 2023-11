Ribaltone a Desenzano, esonerato il mister Tacchinardi e il suo staff

Qualche voce era già circolata nei giorni scorsi, ma in pochi se l’aspettavano. Da pochi minuti è invece ufficiale: Mario Tacchinardi non è più l’allenatore del Desenzano.

A renderlo nota è la società gardesana come un breve comunicato stampa:

“Il Calcio Desenzano comunica di aver interrotto in data odierna i rapporti professionali con l’allenatore della Prima Squadra Sig. Mario Tacchinardi, con il vice allenatore Sig. Simone Steffenoni e con il collaboratore tecnico Sig. Gian Luca Corbani.

Ai mister Tacchinardi e Steffenoni e al collaboratore Corbani vanno da parte della società i ringraziamenti per il lavoro svolto e augura loro le migliori fortune professionali per il prosieguo delle loro rispettive future carriere”.

I soli due punti conquistati nelle ultime quattro giornate e i 10 punti di distacco dalla capolista Arconatese hanno spinto la società gardesana a cambiare tecnica. Nella giornata di giovedì dovrebbe essere indicato il nome del nuovo allenatore che guiderà i biancoblù a partire dal prossimo incontro in programma domenica 12 novembre alle 14:30 allo stadio “Francesco Ghizzi - Tre Stelle” di Desenzano.