Pareggio a reti bianche per il Desenzano

Il Desenzano non va oltre lo zero a zero contro la Real Calepina. La squadra allenata da mister Tacchinardi gioca meglio e crea più occasioni, ma la difesa arcigna della Real Calepina riesce a reggere l’offensiva desenzanese.

Nei primi 25 minuti la Real Calepina è in balia del Desenzano che gioca solo nella trequarti avversaria. Le ottime trame di gioco orchestrate dai gardesani portano a tre limpide occasioni da gol con Franzoni, Alborghetti e Bardelloni, ma l’estremo difensore orobicoè attento e quando il suo intervento non è abbastanza gli viene in aiuto il centrale Pozzoni che nega il gol ad Alborghetti a portiere ormai battuto. Alla mezz’ora ci provano i padroni di casa: prima con un tiro di Quarena che non trova lo specchio della porta, poi con un tiro insidioso di Mazzoleni sul quale Malaguti è bravo a distendersi e parare in tuffo.

Nella ripresa la partita è più equilibrata con tanto gioco nella zona centrale del campo. Al quarto d’ora Maione ci prova in acrobazia sfiorando il gol che trova poco più tardi con un pregevole pallonetto a superare Gherardi in uscita, ma la gioia è interrotta dalla segnalazione di fuorigioco da parte dell’assistente. A cinque minuti dal termine il Desenzano ci prova ancora con Tanghetti bravo a trovare lo spazio giusto per la conclusione in porta, ma la difesa bergamasca devia la sua traiettoria concedendo solo un calcio d’angolo.

Un punto con qualche rammarico per il Desenzano che domenica 18 settembre sarà impegnato nuovamente in trasferta contro il Villa Valle.

IL TABELLINO

REAL CALEPINA – DESENZANO 0-0

REAL CALEPINA (4-3-3): Gherardi; Pozzoli, Vallisa, Ondei, Raccagni; Losa, Mazzoleni (30’ st Cattaneo); Aranotu (37’ st Tomella), D’Amuri (45’ st Bertocchi), Quarena (9’ st Bacchin). Allenatore Daniele Capelli.

DESENZANO (4-3-3): Malaguti; Alborghetti, Varoli, Adriano Esposito, De Palma (10’ st Bassini); Franzoni (35’ st Campagna), Mandelli, Cristian Esposito (29’ st Tanghetti); Bianchetti (10’ st Messali), Bardelloni (10’ st Maione), Goglino. All. Mario Tacchinardi.

ARBITRO: Giordano di Palermo.

ASSISTENTI: Lugaro e Manfredi entrambi di Palermo

AMMONITI: De Palma (D), Vallisa (R), Varoli (D), Messali (D), Ondei (R).

Fonte immagine: Calcio Desenzano.