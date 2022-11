Il Desenzano torna alla vittoria: Ponte San Pietro sconfitto al “Tre Stelle”

Il Desenzano torna alla vittoria e lo fa davanti il suo pubblico del “Tre Stelle” contro il Ponte San Pietro. Mister Tacchinardi sceglie il tridente con Maione punta centrale affiancato da Bardelloni e Goglino, a centrocampo schiera Franzaoni e Pinardi, mentre al centro della difesa la coppia composta da Alborghetti e Adriano Esposito. Nell primo tempo i gardesani partono bene con Pinardi particolarmente attivo a coordinare le trame di gioco che però non vengono finalizzate dal tridente offensivo. Con il passare dei minuti il Deseanzano abbassa il ritmo e gli ospiti ne approfittano per rendersi pericolosi in un paio di occasioni, ma Malaguti è attento e non si fa sorprendere. Il Desenzano si fa rivedere alla mezz’ora con Maione che ci prova su assist di Bardelloni, ma il suo tiro termina a lato. Sul finire del primo tempo il Desenzano ha una grande occasione in contropiede, ma il cross di Franzoni dalla linea di fondo non trova Bardelloni e centro area e l’azione sfuma.

Dopo un primo tempo equilibrato, la partita cambia decisamente nella ripresa con il Desenzano che si porta in vantaggio al 58’ minuto: azione manovrata sulla destra e palla sul secondo palo dove c’è Campagna che in tuffo supera il portiere avversario. In seguito alla foga dovuta all’esultanza, Campagna rimedia un cartellino giallo che più tardi gli costerà caro. Passano soltanto dieci minuti e gli orobici trovano il pari con Longo che riceve da Selvatico e supera Malaguti alla sua destra. La partita è vivace e al 72’ cambia ancora quando Campagna commette fallo a centrocampo e si vede estrarre il secondo cartellino giallo che gli costa l’espulsione. Il Ponte San Pietro prova a sfruttare la superiorità numerica, ma il Desenzano non si perde d’animo e a due minuti dal termine realizza il nuovo vantaggio: Pianrdi lancia Bianchetti in contropiede, l’esterno biancoblù è velocissimo e s’invola sulla destra, si accentra, entra in area e con un preciso tocco rasoterra batte il portiere in uscita. Nei minuti finali il Ponte San Pietro tenta l’assalto, ma Franzoni e compagni resistono e conquistano tre punti fondamentali.

Domenica 13 novembre il Desenzano tornerà in campo in trasferta per affrontare il Franciacorta nel secondo derby stagionale.

IL TABELLINO

DESENZANO – PONTE S.PIETRO 2-1 (pt. 0-0)

DESENZANO (4-3-3): Malaguti; De Palma (72’ Varoli), Alborghetti, Adriano Esposito, Messali; Campagna, Pinardi, Franzoni (81’ Mandelli); Goglino (65’ Bianchetti), Maione (84’ Tanghetti), Bardelloni (72’ Bassini). Allenatore: Tacchinardi. A disposizione: Frattini, Solimeno, Tonani, Quaini.

PONTE SAN PIETRO (4-3-3): Mangiapoco; Baggi, Picozzi, Cerini, Kritta (78’ Salvi); Valli (63’ Greco), Selvatico, Albani (78’ Bertoli); Ferreira Pinto, Santi, Capelli. Allenatore Stefano Brognoli. A disposizione: (Salvalaggio, Ardenghi, Buonanomi, Ruggeri). Allenatore: Brognoli.

ARBITRO: Fichera di Milano.

ASSISTENTI: Liuzza di Milano; Fantaccione di Cinisello Balsamo.

RETI: 58’ Campagna, 88’ Bianchetti - 66’ Longo.

ESPULSI: Campagna.

NOTE: Angoli: 2-2. Recupero: 1’; 5′.

Fonte immagine: Calcio Desenzano.