Desenzano, sconfitta in amichevole contro la Pergolettese di Serie C

Calcio Desenzano

Nel test amichevole contro la Pergolettese, squadra che partecipa al campionato di Serie C, il Desenzano ha giocato una buona partita, ma il risultato ha premiato la formazione cremasca che ha vinto con il punteggio di 3 a 1.

Ad aprire le marcature sono i padroni di casa dopo otto minuti con Figoli che sfrutta al meglio il cross da destra del compagno e al volo infila a mezza altezza a fil di palo. Poco prima della mezz’ora arriva il raddoppio della Pergolettese al termine di una giocata in solitaria di Mazzarani che conquista spazio e solo davanti a Tommasi non sbaglia.

Nella ripresa il Desenzano gioca un calcio più disinvolto e al 66’ accorcia le distanze con un gol capolavoro di Brighenti: vinto un rimpallo sulla linea di fondo, il capitano del Desenzano calcia di collo pieno e infila sul secondo palo sorprendendo il portiere avversario. Dopo soltanto cinque minuti, però, la Pergolettese riportan a due i gol di distacco grazie all’incornata precisa di Piccinini sugli sviluppi di un’azione d’angolo.

IL TABELLINO

PERGOLETTESE – DESENZANO 3-1

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin (79’ Cattaneo); Piccinini, Arini, Malanga (53’ Tonoli); Bozzuto (53’ Bariti), Mazzarani (63’ Aucelli), Andreoli (53’ Artioli), Figoli (79’ Ceresani), Capoferri (79’ Jaouhari); Guiu Vilanuova, Vitalucci (59’ Vitalucci). Allenatore: Abbate.

DESENZANO (3-4-3): Tommasi (46’ Edo); Pirola (60’ Bakayoko), Zucchini, Armati (69’ Ventura); Alborghetti, Pinardi, Forlani, Niccolai (71’ Lorini); Bianchetti, Brighenti (71’ Spaviero), Floriano. Allenatore: Tacchinardi.

ARBITRO: Sig. Zaniboni di Crema.

RETI: 8’ Figoli, 28’ Mazzarani, 70’ Piccinini - 66’ Brighenti.