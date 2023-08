Desenzano, ancora una manita in amichevole

I gardesani hanno superato in amichevole la Pavonese, squadra neopromossa in Eccellenza senza subire alcuna sconfitta nella passata stagione. Per la formazione di mister Tacchinardi altri cinque gol e tanti buoni segnali in vista dell’inizio del campionato.

Primo tempo molto equilibrato che si sblocca soltanto al 44′ quando Bianchetti ben imbeccato da Floriano, si aggiusta il pallone con l’esterno destro e si conquista una favorevole posizione di tiro e non sbaglia eludendo la disperata uscita del portiere pavonese. Poco dopo arriva il raddoppio con Floriano che dagli undici metri piazza in rete il calcio di rigore concesso dall’arbitro per l’atterramento in area nei confronti di Bakayoko.

Nella ripresa il Desenzano va subito in gol: dalla bandierina Forlani calibra un cross a centro area dove si fa trovare pronto Mor che con perfetta scelta di tempo, salta più alto di tutti e deposita in rete. Negli ultimi dieci minuti i biancoblù trovano altri due gol: prima con Forlani con un tiro dall’interno dell’area e infine con Brighenti su calcio di rigore da lui stesso procurato.

IL TABELLINO

PAVONESE - DESENZANO 0-5

PAVONESE (4-3-1-2): Vino (46’ Alberti); Chiari, Gambaretti (46’ Ongarini), Fantoni, Amidani (58’ Celsa, 79’ Pelati); Cazzago (58’ Botta), Giovinetti (81’ Pennati), Guarisco (76’ Pirri); Panina (48’ Colpani), Crescini (58’ Capuzzi), Brignani (46’ Bettegazzi). Allenatore: Pelati.

DESENZANO (3-4-3): Tommasi (46’ Edo); Ventura (46’ Armati), Zucchini (46’ Pirola), Bakayoko (46’ Mor); Alborghetti (46’ Quaini), Ferrari (60’ Bassini), Pinardi (46’ Guarneri), Niccolai (46’ Donarini); Bianchetti (46’ Forlani), Spaviero (46’ Volpe), Floriano (46’ Brighenti). Allenatore: Tacchinardi.