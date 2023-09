Desenzano, ingresso gratuito alle partite casalinghe della Prima Squadra

Domenica 10 settembre alle ore 17 il Desenzano esordirà in campionato nel derby bresciano contro la Pro Palazzolo proprio davanti al proprio pubblico dello stadio “Francesco Ghizzi - Tre Stelle”. Una stagione importante e ambiziosa quella che si prospetta per il club gardesano che per far avvicinare ancora di più il pubblico alla squadra ha deciso di promuovere l’iniziativa “Desenzano per tutti”. Per tutta la stagione 2023/24 il Calcio Desenzano apre i cancelli ai tifosi che potranno accedere allo stadio senza dover pagare il biglietto per le gare di Campionato. Unica eccezione sarà per le partite di Coppa Italia poiché l’incasso in gara unica, secondo regolamento, viene infatti diviso a metà con la squadra ospite e quindi non si vuole penalizzarla. A livello di Serie D, che è pur sempre la quarta categoria nazionale del nostro calcio, è un’iniziativa che vanta pochissimi precedenti.

Questo il commento di Roberto Marai, presidente del Calcio Desenzano: “L’iniziativa è volta ai nostri sostenitori per la fiducia riposta nei nostri confronti in questi primi anni di attività sul territorio, ma soprattutto è indirizzata verso la città di Desenzano. Una società come la nostra penso sia un patrimonio di tutti, quindi credo che si debba instaurare un feeling tra l’attività sportiva che la rappresenta sul territorio nazionale e la città”.