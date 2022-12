Il Desenzano supera l’Ospitaletto nell’allenamento congiunto

Il Desenzano di mister Mario Tacchinardi ha superato per 5 a 0 l’Ospitaletto allenato dal tecnico Vinicio Espinal. Partita a senso unico e in discesa già dopo otto minuti per il Desenzano in vantaggio con Bitihene, bravo a sfruttare al meglio l’assist di capitan Franzoni. Al quarto d’ora arriva il raddoppio: Mandelli recupera palla e serve Bitihene che con un pregevole colpo tacco restituisce la palla a Mandelli dalla linea dell’area piccola batte Dergal. Poco prima della mezz’ora il Desenzano si accende e in due minuti cala il poker: al 28′ con Cattaneo ancora su assist di Franzoni e un minuto più tardi con Bardelloni che riceve a centro area da Bitihene e gonfia la rete.

Nella ripresa classica girandola di cambi per entrambi gli allenatori che però non cambiano le impostazioni tattiche delle rispettive squadre. Da segnalare tra le fila del Desenzano i due nuovi arrivi Intzidis e Zucchini schierati al centro della difesa e tra i pali il portiere Gerald Edo in prova in attesa dell’apertura del mercato dei professionisti per valutarne il suo ingaggio.

Nel corso del secondo tempo è sempre il Desenzano a fare la partita con Goglino che prima scalda le mani a Colleoni con un gran tiro dalla distanza e poco tempo serve un ottimo pallone a Roberto Esposito che però calcia alto. Al 69’, però, Robertpo Esposito trova la via del gol trasformando un calcio di rigore portando così il punteggio sul 5 a 0. Poco più tardi Quaini coglie il palo dopo essersi presentato a tu per tu con Colleoni che sul finire della partita è provvidenziale a negare il gol sui tentativi di Gatti e Goglino.

IL TABELLINO

OSPITALETTO – DESENZANO 0-5 (pt. 0-4)

OSPITALETTO PRIMO TEMPO (4-3-1-2): Dergal; Vicini, Gambarini, Broli, Bianchetti; Campana, Bertacchi, Graziano; Galelli; Baruawh, Barrionuevo. Allenatore: Espinal.

OSPITALETTO SECONDO TEMPO (4-3-1-2): Colleoni; Romano, Musischi, Belloni, Vricella; Cartella, Meihic, Bertacchi; Salogni; Pedrali, Forlani.

DESENZANO PRIMO TEMPO (3-4-3): Malaguti, De Palma. Adriano Esposito, Alborghetti; Franzoni, Pinardi, Mandelli, Campagna; Cattaneo, Bardelloni, Bitihene. Allenatore: Tacchinardi.

DESENZANO SECONDO TEMPO (3-4-3): Edo, Fenotti, Intzidis, Zucchini; Quaini, Bassini, Campagna (dal 22’st. Pinardi), Messali; Gatti, Roberto Esposito, Goglino.

RETI: 8’ Bitihene, 15’ Mandelli, 28’ Cattaneo, 29’ Bardelloni, 69’ rig. Esposito.

Fonte immagine: Calcio Desenzano.