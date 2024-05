Desenzano e il ds Marco Zanardini ai saluti

Si separano le strade del Calcio Desenzano e del direttore sportivo Marco Zanardini. Questo pomeriggio, la società gardesana ha reso che per la prossima stagione il rapporto non proseguirà. Zanardini lascia la sponda desenzanese del Garda dopo un solo campionato culminato con la vittoria dei playoff in finale contro la Varesina. Ancora nessun nome, invece, sul possibile sostituto.

Il comunicato del club

La società Calcio Desenzano SSDARL comunica che il rapporto col direttore sportivo Marco Zanardini non sarà rinnovato per la stagione 2024/2025. A Marco i ringraziamenti per l’impegno e l’ottimo lavoro svolto, culminato con il massimo e storico traguardo raggiunto dal Calcio Desenzano come la vittoria dei playoff.

Da parte di tutta la Società gli auguriamo le migliori fortune per il proseguimento della sua carriera professionale.