Desenzano, dall’Atalanta arriva il giovane Lorenzo Nicolai

Il mercato del Desenzano prosegue a gonfie vele con un occhio puntato alla linea verde dei giovani. In questa direzioni, infatti, il club gardesano ha ufficializzato l’acquisto del difensore classe 2005 Lorenzo Nicolai che nella scorsa stagione ha giocato con la formazione Under 18 dell’Atalanta.

Lorenzo Niccolai nasce a Alzano Lombardo l’1 febbraio del 2005. Comincia a giocare a calcio nel Ranica dove milita per sette anni per poi passare all’Atalanta dove gioca in tutte le squadre dell’agonistica giovanile. L’anno scorso giocatore titolare dell’Under 18, viene notato dal DS Zanardini che lo porta a Desenzano per la sua prima stagione nei senior. Da oggi Lorenzo Niccolai è a disposizione di mister Tacchinardi.

Queste le prime parole di Lorenzo Niccolai da giocatore del Desenzano: “Sono molto contento per l’opportunità ricevuta, un balzo in avanti nel mio percorso di crescita che spero di sfruttare al massimo”.