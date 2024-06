Desenzano, Giacomo Laurino è il nuovo direttore sportivo

Il Calcio Desenzano ha annunciato ufficialmente che Giacomo Laurino sarà il nuovo direttore sportivo della prima squadra per la stagione sportiva 2024-2025. Laurino porta con sé una vasta esperienza nel mondo del calcio, avendo ricoperto ruoli dirigenziali in diverse squadre di livello nazionale. La sua capacità di individuare talenti e gestire le dinamiche di squadra è ben nota nell'ambiente sportivo.

Dopo la separazione con Marco Zanardini, il club gardesano ha individuato in Giacomo Laurino la figura ideale per confermarsi al vertice del campionato come accaduto nella stagione da poco terminata, culminata con la vittoria dei playoff di Serie D.

Il profilo e la carriera

Giacomo Laurino è nato a Bari il 23 maggio 1979. Abbandona presto il calcio giocato per concentrarsi sugli studi, ottenendo una laurea in scienze motorie. Da qui inizia la sua carriera professionale come istruttore di scuola calcio, poi responsabile delle attività di base e del settore giovanile. Nel 2008 entra a far parte del settore giovanile del Monza, per poi trasferirsi in Romagna, dove ottiene grandi soddisfazioni. Lavora al Cesena durante gli anni della promozione in Serie A e per una stagione nella massima serie. Si trasferisce al Milan come supervisore tecnico dell'Academy Milan e osservatore dell'Area Nord-Est, poi passa al Ravenna per dirigere il Settore Giovanile, e successivamente alla Spal con lo stesso incarico. A Ferrara, lavora inizialmente per una stagione, poi va al Forlì per due anni (tra cui un anno tra i professionisti), prima di tornare a Ferrara per altre cinque stagioni (2016/2021) come responsabile scouting del Settore Giovanile con attiva collaborazione nelle ultime due stagioni con il DS della Prima Squadra. Nel 2021/22 intraprende il ruolo di direttore sportivo di Prima Squadra, lavorando per Arezzo, United Riccione e Corticella, con la quale nell'ultima stagione sportiva raggiunge il terzo posto in classifica e la finale playoff. Da oggi, Giacomo Laurino è il direttore sportivo del Calcio Desenzano ed è già al lavoro per costruire la squadra e organizzare la prossima stagione sportiva.

Le prime parole di Giacomo Laurino da direttore sportivo del Desenzano

"Sono fiero di essere approdato in una società prestigiosa e seria, che considero una delle eccellenze nel panorama della Serie D a livello nazionale. In questo momento della mia carriera, dopo tanta esperienza nei settori giovanili e avendo intrapreso da qualche anno un percorso professionale con le Prime Squadre, vedo Desenzano sia come un traguardo raggiunto sia come un trampolino di lancio per le mie ambizioni future. Spero che il lavoro che svolgerò a Desenzano sia apprezzato dalla società e dai tifosi, per provare a raggiungere insieme traguardi importanti”.