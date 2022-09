Il Desenzano vince il derby con il Breno

Nel derby degli ex tra Desenzano e Breno ad avere la meglio sono i gardesani con un gol nel primo tempo realizzato dal proprio capitano Franzoni su assist di Bithiene al termine di una bellissima azione. Nel primo tempo la partita è tutto sommato equilibrata, ma il Desenzano dimostra di poter far male quando riesce a sfruttare le in velocità le falcate di Bithiene e Goglino. Il più pericoloso tra i gardesani è proprio l’esterno argentino, anche lui ex della partita, che in più di un’occasione mette in difficoltà la retroguardia camuna creando anche superiorità numerica. Il vantaggio arriva alla mezz’ora ed è propiziato proprio da una ripartenza veloce di Goglino che avanza palla al piede e serve Bithiene largo a destra, Bithiene salta l’avversario e una volta in area serve dal fondo l’accorrente Franzoni che calcia di prima intenzione portando in vantaggio il Desenzano. Il Breno reagisce, ma la squadra di Tacchinardi è brava a mantenere il vantaggio e chiudere il primo tempo senza subire particolari occasioni da rete. Nella ripresa il Breno è tutta un’altra squadra con molta più energia rispetto al primo tempo. Mister Soave dirige le azioni dei suoi giocatori che sfiorano in più di occasione, ma la mira imprecisa e almeno tre interventi strepitosi di Malaguti fanno sì che il punteggio finale non cambi fino al triplice fischio finale.

IL TABELLINO

DESENZANO – BRENO 1-0 (pt. 1-0)

DESENZANO(4-3-3): Malaguti; De Palma (90’ Fenotti); Adriano Esposito, Varoli, Alborghetti; Franzoni (73’ Tanghetti), Mandelli, Cristian Esposito; Bitihene (82’ Campagna), Bardelloni (85’ Maione), Goglino (63’ Bianchetti). A disposizione: Frattini, Messali, Pinardi, Bassini, Tanghetti. Allenatore: Mario Tacchinardi.

BRENO (3-4-1-2): Ansaldi; Brancato (76’ Wojdyla), Tagliani, Turano; Boldini (76’ Nolaschi), Sampietro, Mondini, Cristini (76’ Tomaselli); Bresciani (66’ Pelamatti); Confalonieri (66’ Righetti), Nappello. A disposizione: Raimondi, Costanzo, Antonini, Carminati. Allenatore: Cristian Soave.

ARBITRO: Lotito di Cremona.

ASSISTENTI: Morsanuto di Portogruaro; Cavallaro di Rovigo.

MARCATORI: 31’ Franzoni.

AMMONITI: Esposito C. (D); Brancato (B), Mondini (B).

Fonte immagine: Calcio Desenzano.