Desenzano, dalla Feralpisalò ufficiale l’arrivo di Loris Armati

Il Calcio Desenzano ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del giocatore classe 2004 Loris Armati proveniente dal ritiro della Prima Squadra della Feralpisalò.

Nato a Seriate il 5 aprile 2004, Loris Armati svolge la sua prima esperienza calcistica nella scuola calcio del paese di Vigano San Martino per poi passare all’Atalanta dove gioca otto anni prima di essere tesserato dalla Feralpisalò. Con i Leoni del Garda inizia la trafila con la squadra Under 15 dove riveste il ruolo di difensore (e occasionalmente anche quello di centrocampista). Armati fa tutto il percorso del settore giovanile arrivando a disputare ben tre campionati Primavera da titolare. Quest’estate, infine, Armati è stato chiamato dal tecnico Stefano Vecchi per partecipare alla preparazione estiva della Prima Squadra. Nel ritorno svoltosi a Condino, Armati ha anche preso parte alle due amichevoli pre campionato disputate.

Queste le prime dichiarazioni di Loris Armati da giocatore del Desenzano: “Anche se ho già avuto una prima esperienza tra i grandi, l’opportunità offertami dal Desenzano arricchisce notevolmente il mio curriculum, la reputo un’occasione per potermi mettere alla prova all’interno di un gruppo consolidato e ambizioso”.