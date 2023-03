Vittoria del Desenzano in amichevole con il Crema

Con il campionato di Serie D fermo per la concomitanza del Torneo Di Viareggio, Desenzano e Crema (formazione del girone D di Serie D) hanno disputato un allenamento congiunto allo stadio “Francesco Ghizzi - Tre Stelle” di Desenzano del Garda. La gara è termina con la vittoria dei gardesani con il punteggio di 3-1.

Ottimo avvio di gara per la formazione di mister Tacchinardi che va in vantaggio dopo cinque minuti con Goglino. La risposta del Crema non si fa attendere e nel giro di tre minuti costruisce tre nitide palle gol, ma i giocatori in maglia rossa peccano in precisione. Il primo tempo è molto equilibrato, il Desenzano resiste agli attacchi e il primo tempo termina con il punteggio di 1 a 0.

In avvio di ripresa il Crema ristabilisce subito la parità con Lovaglio bravo a sfruttare al meglio un cross di Perego. Passano però soltanto cinque minuti e il Desenzano di nuovo avanti grazie al gol di Cattaneo: ben imbeccato da Bitihene, l’ex attaccante del Brescia arriva a tu per tu con il portiere e lo supera con un preciso tiro rasoterra. Quando il cronometro segna 79 minuti, Mandelli mette la parola fine alla partita finalizzando un perfetto assist di Bardelloni.

Buon test per il Desenzano, servito per mantenere il ritmo partita in vista delle ultime gare di campionato, ma anche per dare spazio a chi finora ha giocato meno. Da segnalare i rientro in campo di Bianchetti rimasto fermo per infortunio per diverse settimane.

IL TABELLINO

DESENZANO – CREMA 3-1 (pt. 1-0)

DESENZANO PRIMO TEMPO (3-4-3): Malaguti; De Palma, Intzidis, Adriano Esposito; Bassini, Franzoni, Campagna, Messali; Bianchetti, Roberto Esposito, Goglino. Allenatore: Tacchinardi.

DESENZANO SECONDO TEMPO (3-4-3): Edo; Fenotti, Zucchini, Alborghetti; Chiappini, Mendelli, Pinardi, Quaini; Cattaneo, Bardelloni, Bitihene. Allenatore Mario Tacchinardi.

CREMA (3-4-3): Aiolfi (76’ Bianchessi); Marzagalli (57’ Brero), Bajic (57’ Cerri), Grassi; Spaneshi (46’ Nesci), De Milato, Madiotto, Tosi; Lovaglio, Gallo, Perego (58’ Bignami). Allenatore: Aragolaza.

RETI: 5’ Goglino, 57’ Cattaneo, 79’ Mandelli - 52’ Lovaglio.

Fonte immagine: Calcio Desenzano.