Desenzano, colpo sulla mediana: ufficiale Lorenzo Ranelli

Anche il Desenzano accende il mercato di riparazione con un colpo importante sulla mediana: si tratta di Lorenzo Ranelli, centrocampista classe 1996 proveniente dall’Aglianese (Serie D, Girone D).

La carriera

Lorenzo Ranelli è nato a Colleferro (Frosinone) il 5 giugno del 1996. Inizia la sua carriera professionale nel 2013 con il Pescara Primavera, poi si unisca alla squadra Primavera del Frosinone. La sua performances di alto livello attirano l’attenzione della prima squadra gialloblu, che gli dà la possibilità di fare il suo debutto in Serie B nella stagione 2014/15 (Vicenza-Frosinone). Passa poi tra i senior dove veste la maglia de L’Aquila (14 presenze, 2 gol), mentre poi nella stagione 2018/19 gioca nel Campobasso (22 presenze) per accasarsi successivamente al Legnago Salus dove vince il campionato di Serie D (15 presenze, 2 gol). E’ confermato nella stagione successiva 2021/22 in serie C dove colleziona 14 presenze. Nella stagione successiva passa al Lornano Badesse (Serie D) per altre 26 gare da titolare e con due gol all’attivo. Nella stagione 2022/23 è protagonista con la maglia del Carpi scendendo in campo 29 volte e firmando un gol. In questa stagione invece, ad agosto si accasa all’Aglianese (Serie D, Girone D) dove gioca otto partite. Da oggi è il nuovo centrocampista del Calcio Desenzano.

Le prime dichiarazioni di Lorenzo Ranelli

“Affronto questa nuova avventura con grandi stimoli, molto entusiasmo ma anche la consapevolezza che vestire la maglia del Desenzano porta precise responsabilità. Il mio calcio è fatto di geometrie: sono un giocatore tecnico che, quando vede la porta non si tira indietro. Voglio ripagare la fiducia concessami con prestazioni all’altezza di questo progetto”.