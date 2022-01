Desenzano Calvina: Vincenzo Ferrara rinforza l’attacco di mister Florindo

Il Desenzano Calvina ha ufficializzato nel mese di dicembre l’arrivo di Vincenzo Ferrara, attaccante classe 1993 proveniente dal Trento, in serie C. L’arrivo nella parte finale del mese e il posticipo di inizio anno non hanno permesso all’attaccante di mostrare davvero le sue doti, ma da lui ci si aspetta un buon supporto per la fase offensiva del Desenzano Calvina.

L’attaccante ha rescisso consensualmente dal contratto con il Trento, dove sono state 10 le presenze in questa prima parte di stagione. Ricopre tutti i ruoli del reparto avanzato, occasionalmente anche quello di esterno di centrocampo. Il giocatore si è formato nel settore giovanile del Sassuolo, esordendo in prima squadra nel 2011. In seguito il trasferimento alla Reggiana poi Aprilia, Virtus Castelfranco, Este e Ambrosiana. Nel 2018 torna a giocare in serie C vestendo la maglia della Virtus Vecomp Verona, poi Arzignano, Alma Juventus Fano e infine Trento.