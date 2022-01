Desenzano Calvina, ufficializzato il recupero del 19 gennaio

Il Dipartimento interregionale ha pubblicato le date ufficiali per i recuperi delle giornate non disputate nella prima parte di stagione, le sfide sono in programma dal 12 al 19 gennaio 2022 e non dovrebbero più subire modifiche. Il Desenzano Calvina cerchia in rosso sul calendario il 19 gennaio, giorno della sfida contro la Folgore Caratese.

Il prossimo 23 gennaio invece, salvo ulteriori posticipi o variazioni dell’ultimo minuto, dovrebbe giocarsi la sfida contro il Sona, come da programma, che chiuderà il girone d’andata. In seguito molto probabilmente si terrà una riunione della LND poiché prima dell’inizio del girone di ritorno (in teoria il 30 gennaio), tutte le squadre devono aver giocato lo stesso numero di partite, dunque non devono esserci recuperi da dover disputare.

Al momento il 19 gennaio resta la prima gara ufficiale del 2022 per il Desenzano Calvina, tre giorni più tardi si giocherà la sfida contro il Sona e solo in seguito si potrà decidere se proseguire come da programma il calendario del girone di ritorno o posticiparlo.