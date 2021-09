Il Desenzano Calvina perde la prima di campionato: 3 a 2 per il Caravaggio

La prima giornata della serie D, girone B, per il Desenzano Calvina si conclude con una sconfitta contro il Caravaggio, riuscito ad imporsi per 3 reti a 2 contro la squadra bresciana. Sono proprio questi ultimi a partire nel migliore dei modi, cercando di macinare gioco in un campo che è stato appesantito dalla pioggia del pomeriggio. Dopo i primissimi minuti di gioco è Luca Ruffini a cercare la prima conclusione in porta, senza però suscitare grandi problemi nel portiere. Non tarda però ad arrivare la risposta del Caravaggio, ma anche in questo caso è buona la reazione dell'estremo difensore sellitto che blocca il tiro. Dopo questa solitaria avanzata del Caravaggio, nella prima parte della sfida è il Desenzano Calvina a tenere in mano le redini del gioco, con Aliù prima e Agazzi dopo che cercano di sbloccare il risultato.

Occasione mancata occasione subita, il Caravaggio conquista un calcio di rigore alla mezz’ora di gioco e Lamesta si incarica della battuta. Non tarda però ad arrivare la risposta del Desenzano Calvina: è Aliù che riesce ad anticipare tutti e colpire per primo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ricozzi. Sul finire del primo tempo il Caravaggio sfiora il vantaggio in ben due occasioni: prima con Stefanoni con un tiro insidioso su cui è bravo il portiere Sellitto, l’altra con Viola con una conclusione che si spegne di poco a lato della porta avversaria.

Il secondo tempo ricomincia con le squadre invariate e la dinamica del primo tempo si ripropone. La svolta arriva al minuto 24’ quando il Desenzano Calvina passa in vantaggio grazie alla rete di Marangon sugli sviluppi di un nuovo calcio d’angolo. Il Caravaggio però non lascia andare le redini della partita e anzi, i tentativi per raddrizzare la sfida ci sono tutti: prima arriva al pareggio con Ibe e poi passa addirittura in vantaggio con un tiro da fuori area, la firma è sempre dell’attaccante nigeriano. La sfida si conclude dunque con il punteggio di 3 a 2 a favore del Caravaggio.