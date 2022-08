Pareggio per il Desenzano contro il Caldiero

A poco più di una settimana dall’esordio ufficiale in campionato, Caldiero e Desenzano si sono affrontate in amichevole sul campo di Soave.

Giocano una partita vera sin dalle prime battute con gioco molto vivace e con tante trame basate sulla velocità.

Bene nel primo tempo il Desenzano che riesce a tenere nella propria metà campo la squadra avversaria ma senza sbloccare la partita. La gara si sblocca in avvio di secondo tempo a sorpresa con il gol dei padroni di casa. La squadra di mister Tacchinardi non s’abbatte e con un uno-due nel giro firmato Esposito e Goglino mette la freccia e sorpassa nel giro di due minuti. I veneti riordinano però le idee e trovano il gol del pareggio negli ultimi dieci minuti di partita con Battistini.

PRIMO TEMPO. In avvio il Desenzano è messo meglio in campo e grazie al suo forte pressing, mette in difficoltà il Caldiero che invece fatica a uscire dalla propria metà campo. Al 18’ il Desenzano vince un rimpallo al limite dell’area, Franzoni ne approfitta e prova la conclusione defilata da dentro l’area, ma la palla finisce sull’esterno della rete. La squadra di mister Tacchinardi è un controllo della partita, mentre i padroni di casa si fanno vedere soltanto con qualche ripartenza bene controllata però dalla retroguardia biancoblù. Il Desenzano torna pericoloso alla mezz’ora con Goglino che conquista palla sulla trequarti, entra in area e la mette sul secondo palo per Maione che si coordina e calcia in semi rovesciata non trovando però lo specchio della porta. La prima occasione del Caldiero arriva al 38’ con Orfeini che dal limite dell’area calcia in porta, ma il suo tiro è alto e non impensierisce Malaguti.

SECONDO TEMPO. Nel secondo tempo il Caldiero entra in campo con il piede ben pigiato sull’acceleratore e dopo soli 4 minuti passa in vantaggio: palla filtrante per il Zerbato che da posizione centrale supera Frattini in uscita.

Il gol accende il Desenzano che a testa bassa ribalta il risultato in due minuti. Al 6’ Cristian Esposito riceve palla al limite dell’area e calcia un missile terra-aria che s’insacca sotto la traversa e dopo due minuti è Goglino a firmare il gol del sorpasso sorprendendo la difesa ospite con la sua velocità.

Passato lo spavento il Caldiero si rimette bene in campo concedendo poco spazio a Franzoni e compagni che restano comunque in possesso del pallino del gioco. Il Desenzano ci prova in un paio di occasioni, ma a trovare la via del gol è il Caldiero quando mancano solo dieci minuti al termine: azione sulla destra e cross al centro per Battistini che di testa ristabilisce la parità.

Il Caldiero prova a sfruttare il momento favorevole, ma deve fare i conti con Frattini bravissimo a opporsi a una duplice occasione veneta in area piccola. Nessuna delle due squadra ci sta a perdere malgrado la linea amichevole della sfida e quindi la partita si accende con continui botta e risposta. Nei minuti finali è il Desenzano ad attaccare con maggior intensità, ma il risultato finale non cambia.

IL TABELLINO

CALDIERO – DESENZANO 2-2 (pt.0-0)

CALDIERO PRIMO TEMPO: Kuqi, Baschirotto, Braga, Cinel, Rossi, Marini, Zerbato, Filiciotto, Orfeini, Manarin, Boldini.

CALDIERO SECONDO TEMPO: Bega, Cherubin, Saggioro, Roverato, Lerco, Fiumicetti, Boni, Miloradovic, Battistini, Pimazzoni, Cordioli. All.: Cacciatore.

DESENZANO PRIMO TEMPO: Malaguti, De Palma, Messali, Mandelli, Adriano Esposito, Varoli, Bithiene, Campagna, Maione, Franzoni, Goglino.

DESENZANO SECONDO TEMPO: Frattini, Solimeno, Cristian Esposito, Tanghetti, Bianchetti, Alborghetti, Quaini, Tonani, Pinardi, Marinaci, Bassini, Forlani. All.: Tacchinardi.

MARCATORI: 4′ st. Zerbato (C), 6’st. Cristian Esposito (D), 8’st. Goglino (D), 35’st. Battistini (C).

Fonte immagine: Calcio Desenzano.