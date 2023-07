Desenzano, bomba di mercato: Roberto Floriano approda sul Garda

Sarà un attacco stellare quello del Calcio Desenzano che si candida ufficialmente a un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie D. Il nuovo colpo di mercato si chiama Roberto Floriano, ex attaccante del Palermo e vero bomber di di assoluto livello per la categoria. Floriano farà coppia d’attacco con Brighenti per un reparto offensivo che da sogno.

Di seguito pubblichiamo il comunicato integrale del club gardesano:

“Il Calcio Desenzano comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive per la stagione 2023/24 del giocatore Roberto Floriano, nello scorso campionato al Palermo (Serie B) fino a dicembre e al San Giuliano (Serie C) fino al termine della stagione appena conclusa.

CARRIERA

Roberto Floriano è nato a Albstadt-Ebingen (Germania) il 14 agosto 1986 e inizia la sua carriera in giovanissima età. Figlio di immigrati, si mette in luce per le sue doti sui campi della Germania e all’età di 10 anni torna in Italia con la famiglia per tesserarsi con l’Inter. Nella formazione milanese compie tutta la trafila del settore giovanile fino alla stagione 2004/05 dove viene impiegato nella formazione Primavera. Nel 2005/06 inizia la sua lunga carriera senior giocando cinque campionati in serie D (uno al Seregno e quattro alla Colognese) prima di approdare nei pro in maglia Tritium. A Trezzo, Floriano gioca un campionato nell’allora C2 (allenato da Stefano Vecchi e con Alessio Dionisi compagno di squadra) vincendolo e l’anno successivo ancora alla Tritium per tutto il girone di andata in C1 totalizzando in totale 37 presenze e 6 gol. A dicembre 2012, si accasa all’Alessandria in C2 dove gioca per tutto il girone di ritorno e nella stagione 2012/13 Floriano raccoglie l’offerta di mister Sonzogni per provare l’esperienza nella serie A Bulgara nella fila del Botev Vratsa, ma dopo qualche mese cede alle lusinghe della Pistoiese che lo fa giocare in serie D nella seconda parte di stagione. Poi la carriera di Roberto Floriano è un continuo crescendo: gioca in serie C con le maglie di Mantova, Barletta, Pisa, Foggia e Carrarese. Nella stagione 2016/17 torna al Foggia per il campionato di serie D e l’anno successivo si accasa al Bari dove in serie D diventa pedina fondamentale per la promozione dei galletti in C giocando 28 gare e mettendo a referto 12 gol. In maglia biancorossa gioca anche il girone di andata della stagione successiva prima di passare al Palermo nell’anno della rinascita in serie D dopo l’esclusione del club siciliano dai pro. Floriano in rosanero vince il campionato di Quarta Serie e nelle due stagioni in C entra in campo 55 volte andando a segno nove volte. Vinto il campionato di Serie C, Floriano esordisce in B con il Palermo nella prima parte della stagione 2022/23 calcando il campo 12 volte. Certamente da annoverare tra i protagonisti più significativi della scalata del Palermo dal dilettantismo alla cadetteria, Floriano a 36 anni appena compiuti, a gennaio 2023 scende di categoria dove con il San Giuliano in serie C, gioca tutte le 15 gare di campionato rimanenti.

Roberto Foriano da oggi è il nuovo esterno d’attacco del Desenzano”.

Queste, invece, le prime dichiarazioni da giocatore del Calcio Desenzano di Roberto Floriano:

“Sono stato favorevolmente impressionato dall’organizzazione del Desenzano. Poi dopo aver conosciuto il direttore Zanardini e il presidente Marai, ho avuto modo di constatare la serietà del club. Mi è sembrato il progetto migliore tra quelli che mi sono stati offerti per riscattare la stagione di San Giuliano. Anche se ho quasi 37 anni, ho ancora voglia di mettermi in gioco e credo che a Desenzano potrò prendermi ancora qualche soddisfazione”.