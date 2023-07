Desenzano, dal Brescia arriva il centrocampista Alessandro Mor

Il Desenzano ha prelevato dal Brescia Calcio Alessandro Mor, uno dei migliori giovani della nostra provincia. Il club gardesano ha perfezionato il centrocampo aggiungendo alla rosa a disposizione del mister Tacchinardi una quota di assoluto valore.

Nato a Brescia il 20 febbraio del 2004, Alessandro Mor inizia a giocare nella scuola calcio del Castenedolo, squadra del paese dove tutt’ora risiede. All’età di 8 anni viene notato dal Brescia Calcio che lo tessera per tutte le annate del suo settore giovanile. Nella stagione 2021/2022 sale in ritiro pre-campionato con la Prima Squadra del Brescia Calcio all’epoca allenata da mister Filippo Inzaghi e la sua dote di giocatore duttile in tutte le zone del centrocampo lo consolida come pedina importante per la Primavera delle Rondinelle nelle ultime due stagioni.

Queste le prime parole di Alessandro Mor al termine del primo allenamento con il club biancoblù: “Sono molto contento di essere a Desenzano, la società e la squadra mi hanno fatto subito un’ottima impressione. Avere la possibilità di un debutto tra i senior in un club come quello del Desenzano, mi mette in condizione di continuare questo mio percorso di crescita nel modo migliore”.