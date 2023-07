Desenzano, Brighenti è il primo colpo per l’attacco gardesano

Il mercato del Calcio Desenzano parte con il botto. Sulle sponde del Garda è infatti arrivato Andrea Brighenti che nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie C con il Trento e prima ancora due stagione con la maglia della Juventus Under 23.

Di seguito la nota del club gardesano:

“Il nuovo DS Marco Zanardini porta infatti a Desenzano Andrea Brighenti, giocatore esperto per l’attacco di mister Tacchinardi che ha giugno ha dismesso la maglia del Trento dopo due stagioni in bianconero nella Juventus Under 23.

Attaccante duttile in grado di giocare sia come prima che come seconda punta, Andrea Brighenti nasce a Bussolengo (Verona) il 2 dicembre del 1987. Inizia a giocare a calcio nelle squadre giovanili del Malcesine e il suo talento non passa inosservato. Infatti a soli 16 anni gioca in prima squadra nella vicina Sona in Promozione e dopo due anni, fa il balzo in serie D nella Virtus Verona disputando nella stagione 2007/08, 30 partite mettendo a segno ben 14 reti.

La successiva stagione Brighenti la gioca nei pro con la maglia del Pavia (27 presenze – 2 reti) prima di un triennio in serie C nelle fila della Sambonifacese costellato con 82 caps e 25 gol.

Nell’estate del 2012 passa alla Renatese (sempre serie C) dove colleziona 21 reti nelle 35 partite disputate, mentre nella stagione 2013/14 si accasa alla Cremonese dove disputa quattro campionati di Serie C e due di serie B. Resterà in grigiorosso fino al termine della stagione 2019 scendendo in campo 175 volte mettendo a segno 67 reti.

A gennaio 2019 passa al Monza dove disputa in una stagione e mezza in serie C disputando 37 partite, realizzando 7 gol e conquistando la promozione in serie B.

Nella stagione 2020/21, Brighenti arriva alla Juventus Under 23, gioca 28 gare in serie C mettendo a segno 7 gol. Riconfermato per la stagione successiva, Brighenti si conferma con 26 presenze e 6 reti. Nella scorsa stagione 2002/23, Andrea Brighenti indossa la maglia del Trento in serie C collezionando 15 presenze e due gol all’attivo”.

Queste, invece, le prime parole di Andrea Brighenti da calciatore del Desenzano:

“Arrivo qui con grande entusiasmo – le prime parole del nuovo giocatore biancoazzurro durante la presentazione – voglia e ambizione non mi mancano ed essendo la stessa linea intrapresa dalla società che vuole disputare un campionato da protagonista, per me non è stato difficile accettare la proposta. Penso che a Desenzano si possa far bene, sin dai primi incontri ho avuto ottima impressione dalla società composta da veri professionisti e soprattutto da persone serie“.