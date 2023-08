Desenzano, termina uno pari l’amichevole con la Clivense

Squadra in casa

Squadra in casa Clivense

Prosegue la preparazione estiva del Desenzano che domenica 20 agosto ha affrontato in amichevole i pari categoria della Clivense.

Partita vera tra due squadre in ottima forma e già in versione campionato. Nel primo tempo la formazione allenata da mister Tacchinardi gioca meglio, ma la partita fatica a sbloccarsi. L’equilibrio si rompe però al 41’ grazie a Floriano che riceve palla al limite dell’area, aggiusta la mira e poi sorprende il portiere avversario con un tiro a giro a fil di palo.

Nella ripresa è la Clivense a rendersi maggiormente pericolosa e al 78’ ristabilisce la parità con Bragagnolo che corregge in rete di testa un traversone da calcio d’angolo. Nei minuti finali il Desenzano sfiora il gol con Lorini che servito da Donarini colpisce bene di testa, ma la palla s’infrange sulla traversa.

IL TABELLINO

CLIVENSE-DESENZANO 1-1

CLIVENSE (4-3-2-1) Saccon (46’ Pavoni); Polo (54’ Montolli), Bragagnolo, Tobanelli (70’ Dall’Ara), Kocic; Cissè, Danieli (46’ Romano), Martone; Colferai (54’ Rubino), Venitucci; Diallo. Allenatore: Allegretti.

DESENZANO (3-5-2) Edo (46’ Tommasi); Pirola (71’ Lorini), Mor (46’ Zucchini), Bakayoko; Alborghetti (71’ Quaini), Guarneri (46’ Bianchetti), Pinardi (71’ Ferrari), Forlani (26’ st Donarini), Niccolai (71’ Armati); Brighenti (71’ Spaviero), Floriano. Allenatore: Tacchinardi.

ARBITRO: Clarendon di Verona.

RETI: 78’ Bragagnolo - 41’ Floriano.