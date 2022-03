Derby tra Rovato e CazzagoBornato: pirotecnico 3 a 3 tra le due squadre in Eccellenza

Al Comunale di Ebrusco, il CazzagoBornato passa in vantaggio, viene raggiunto e superato per poi ritrovare il pareggio contro il Rovato: il punteggio finale è un 3 a 3 ricco di emozioni da ambo i lati. La sfida, valida per la 27esima giornata di Eccellenza, è stata arbitrata dal signor Allegri, coadiuvato dagli assistenti Damato e Lentini.

La prima rete porta la firma di Mennucci del CazzagoBornato: il giocatore raccoglie l’ottimo assist di Inverardi e calcia a botta sicura, siglando l’uno a zero. Il Rovato riesce a tornare in partita allo scoccare della mezz’ora di gioco grazie ad un errore in fase difensiva del CazzagoBornato: la squadra di casa arriva al traversone ma la difesa non riesce a spezzare, Belotti del Rovato ne approfitta e insacca la rete del pareggio. Sul finire del primo tempo regolamentare però, il CazzagoBornato torna in vantaggio grazie ad un colpo da maestro di Stefanescu, che spedisce la palla sotto l’incrocio dei pali.

L’avvio di ripresa è da dimenticare per la squadra ospite: il Rovato riesce ad agguantare il 2 a 2 con Guerini e pochi minuti dopo siglare la rete del vantaggio con Allegrini. Il CazzagoBornato entra in evidente difficoltà anche a causa dell’espulsione di Farimbella, dopo i primi minuti di confusione però, la formazione rientra in partita e trova il gol del definitivo pareggio, con Minessi.