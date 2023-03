Il derby Lumezzane-Desenzano si giocherà sabato 1 aprile

Il derby della 29ª giornata tra Lumezzane e Desenzano è stato anticipato a sabato 1 aprile con inizio alle ore 15. I rossoblù, a causa della concomitanza con la prima squadra femminile impegnata nel campionato di Serie C nel turno casalingo contro il Vicenza, hanno chiesto l’anticipo dell’incontro. La squadra allenata da mister Franzini e la formazione di mister Tacchinardi, quindi, apriranno il turno di Serie D con un giorno d’anticipo. Obiettivi differenti per le due compagini: da una parte il Lumezzane vuole consolidare il primo posto, dall'altra il Desenzano in cerca di punti per conquistare un posto nei play off.

Fonte immagine: profilo ufficiale Instagram FC Lumezzane.