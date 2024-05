Derby del gol tra Feralpisalò e Brescia

Il derby tra Feralpisalò e Brescia si conclude con un emozionante pareggio 2-2, ma nessuna delle due squadre può davvero gioire del risultato. Da una parte i gardesani, che strappano un punto importante rosicchiando terreno ai concorrenti diretti per i playout come Bari, Ternana e Ascoli, ma restano a quattro punti dalla zona playout. Dall’altra i biancazzurri, che restano in zona playoff scivolando però all’ottavo posto con due punti di vantaggio sul nono posto, ora occupato dal Südtirol.

La partita

Il secondo derby bresciano si sblocca subito dopo soli cinque minuti, quando Bisoli segna di testa su un cross impeccabile di Mangraviti portando avanti le Rondinelle.

I Leoni del Garda non accusano il colpo e rispondono subito con un rapido uno-due: Dubickas segna al 9' dopo un rimpallo fortunato su Lezzerini, e La Mantia completa la rimonta al 29’ con un colpo di testa potente su assist di Letizia.

La partita è vivace e poco prima del riposo il Brescia ristabilisce la parità grazie a Papetti, che sfrutta un'azione d'angolo e insacca di testa.

Nella ripresa regna l’equilibrio, i ritmi sono più bassi e sotto un pioggia incessante le due squadre chiudono la contesa senza farsi male.

Il tabellino

FERALPISALÒ - BRESCIA 2-2

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Balestrero; Felici, Kourfalidis, Fiordilino (76’ Compagnon), Zennaro, Letizia (87’ Giudici); La Mantia, Dubickas (76’ Pietrelli). A disposizione: Liverani, Volpe, Voltan, Krastev, Pilati, Hergheligiu, Attys. Allenatore: Zaffaroni.

BRESCIA (3-5-1-1): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti (72’ Huard); Dickmann, Bisoli, Paghera (55’ Van de Looi), Bertagnoli (1' st Besaggio), Jallow; Galazzi (68’ Bjarnason); Bianchi (92’ Ferro). A disposizione: Avella, Van de Looi, Fares, Cartano, Fogliata. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Minelli di Varese.

RETI: 9' Dubickas, 29' La Mantia - 5' Bisoli, 42’ Papetti.

AMMONITI: Balestrero, Bergonzi, Ceppitelli - Paghera, Dickmann, Van de Looi.

NOTE: Spettatori: 4.506. Calci d’angolo: 9-6. Recupero: 2’-3'.