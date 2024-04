Manca sempre meno all’attesissimo derby tra Feralpisalò e Brescia, in programma mercoledì 1 maggio alle 18 allo stadio Garilli di Piacenza.

Dopo il pareggio nella gara di andata disputata al Rigamonti, terminata 1-1 con reti di La Mantia e Moncini, il secondo derby bresciano in Serie B assume un sapore molto delicato per entrambe le squadre, che si giocano una bella fetta della stagione. A tre giornate dal termine del campionato, infatti, le sorti dei verdeblù e dei biancazzurri devono ancora essere scritte: da una parte i Leoni del garda, penultimi e in lotta per la salvezza, dall’altra le Rondinelle, al settimo posto in classifica e in corsa per un posto nei playoff.

Che la sfida sia sentita è dimostrato anche dai primi dati di prevendita: in pochissime ore, infatti, il settore ospiti è andato tutto esaurito. Per questo motivo la Feralpisalò ha messo in vendita ulteriori 200 posti nel settore rettilineo, 650 nel settore Tribuna laterale Sud e altro 700 nella Tribuna semicentrale Sud.