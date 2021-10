Il derby bresciano di serie D va al Desenzano Calvina: netto 3 a 0 contro il Franciacorta

La sfida tra Desenzano Calvina e Sporting Franciacorta finisce con la vittoria del Desenzano per 3 reti a 0, gara valida per la terza giornata di campionato

La terza giornata del campionato di serie D vede disputarsi il derby bresciano tra il Desenzano Calvina e lo Sporting Franciacorta, terminato con la vittoria dei primi per 3 reti a 0.

Squadra che vince non si cambia: motivo per cui il Desenzano Calvina è sceso in campo con la stessa formazione della giornata precedente contro il Villa Valle. Il Desenzano spinge fin da subito sull’acceleratore e passa in vantaggio dopo 14’ di gioco: Marangon stoppa il pallone di destro e calcia di sinistro, trovando una conclusione che il portiere Pilotti può solo guardare. Il gioco del Desenzano Calvina non cambia, la squadra continua a spingere a metà ripresa trova il raddoppio con un colpo di testa di Ricozzi. Alla mezz’ora di gioco arriva la terza rete: Aliù trova una traiettoria imparabile e la conclusione si insacca nel sette.

Al rientro in campo, il Franciacorta è più propositivo e si fa vedere in avanti più spesso: prima al 4’ e poi al 12’ ma in entrambi i casi trova l’opposizione del portiere Sellitto. Continuano le azioni offensive ma la difesa del Desenzano Calvina regge benissimo e gioca in contropiede, arrivando con Ruffini a sfiorare la quarta rete dell’incontro.

Al termine dell’incontro mister Florindo si dice soddisfatto della gara e di come i ragazzi abbiano approcciato all’incontro, dimostrando fin da subito di voler portare a casa la vittoria: “Oggi abbiamo dimostrato fin dalle prime battute di voler far risultato in questo campo. Abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello soprattutto per quanto riguarda l’intensità, dal primo all’ultimo minuto. Ottima interpretazione della partita da parte dei ragazzi. Ottima gestione anche nel secondo tempo. È la seconda partita senza subire gol, oggi abbiamo rischiato in qualche frangente ma abbiamo avuto una buona solidità e quando tutti partecipano alla fase di non possesso è più facile.”