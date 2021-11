Derby bresciano nella Coppa Italia di serie D: in campo alle 14.30

Mercoledì pomeriggio di coppa per il Franciacorta e il Breno, avversarie nella sfida odierna valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di serie D. La gara si disputa tra le mura amiche dello Sporting Franciacorta, il Comunale “Maselli” di Adro. L’arbitro dell’incontro sarà il signor Gambuzzi, supportato dagli assistenti Ottobretti e Iuliano.

Le due squadre arrivano all’appuntamento di Coppa Italia in due momenti psicologici non troppo differenti legati all’andamento del campionato di serie D. Entrambe le squadre sono a caccia di punti e molto spesso ad una buona prestazione sul campo non fa seguito la capacità di concretizzare quanto creato. Lo dimostrano i due pareggi a reti inviolate per quanto riguarda le ultime due uscite del Breno. Il discorso del Franciacorta è leggermente diverso e in questo caso la fila dei pareggi è ben più lunga, 6 consecutivi. Solo in un caso però la squadra è rimasta a secco di reti, in più di un frangente infatti sono stati errori di gioco o episodi sfortunati a causare le reti avversarie e sono numerose le volte in cui la squadra è passata in vantaggio e poi, puntualmente, si è fatta rimontare.

Nel pre-partita, mister Maspero ha caricato la squadra sottolineando come il derby sia sempre una partita speciale: “Per fortuna si torna subito in campo. C’è ancora tanta rabbia per quanto successo domenica ma i ragazzi sono consapevoli di poter portare a casa il passaggio del turno, Il Breno è una squadra molto forte e il Derby è sempre una partita speciale “