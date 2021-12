Derby bresciano al Brescia femminile: vittoria per 1 a 0 contro il Cortefranca

Un derby molto equilibrato quello andato in scena nell’undicesima giornata del campionato di serie B femminile tra Cortefranca e Brescia. Una sfida sbloccatasi solo grazie al primo centro stagionale di Pasquali al 24’ del primo tempo, gol che è valso i tre punti per il Brescia.

I primi minuti della sfida hanno visto un Cortefranca maggiormente intraprendente, il Brescia femminile però ha preso le adeguate misure e la prima occasione arriva al 18’ con Brayda, che centra la traversa dopo un cross di Hjohlman. Il Brescia sfiora il vantaggio anche con Pasquali e poi Hjohlman nei minuti successivi, è proprio quest’ultima a servire l’assist a Pasquali al 24’ che conclude in rete. È l’unico gol della sfida, non mancano le occasioni per il Brescia di raddoppiare ma anche del Cortefranca di agguantare il pareggio: il punteggio resta però invariato, merito delle rispettive difese e di una fase realizzativa da aggiustare. Al triplice fischio la vittoria, ed i 3 punti in palio, sono del Brescia femminile.

Mister Garavaglia si è detto estremamente soddisfatto di quanto visto in campo: “Sono molto orgoglioso delle nostre ragazze, oggi serviva una partita di sofferenza, di carattere e di personalità, tutte qualità che ho ritrovato nelle mie giocatrici. Le ragazze stanno crescendo molto sotto ogni punto di vista, sia nella personalità che nella tattica.”

La serie B femminile ora si ferma momentaneamente per la consueta pausa natalizia ed il Brescia femminile tornerà in campo il prossimo 9 gennaio, in casa, contro il Cesena femminile. Si tratta di una una sfida che, sulla carta, non dovrebbe impensierire troppo la squadra di mister Garavaglia, ora al secondo posto in classifica ma lontana solo un punto dal primo, che significa qualificazione diretta alla serie A.